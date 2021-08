GroenLinks: dieptriest dat Taliban zo snel macht hebben veroverd

Het is „dieptriest” dat de Taliban zo snel de macht heeft veroverd in Afghanistan, vindt GroenLinks. Daarmee reageert de partij als eerste op de zelfverklaarde overwinning van de Taliban, die de radicaalislamitische strijders zondag vanuit het presidentiële paleis in de Afghaanse hoofdstad Kabul uitriepen. Volgens GroenLinks heeft de terugtrekking van de Verenigde Staten en bondgenoten geleid tot een „dramatische miskleun”.