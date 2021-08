Spaarders mopperden over de extreem lage rente; in 2014, toen reeds. Mario Draghi, destijds president van de Europese Centrale Bank (ECB), verzekerde: „Het is volstrekt onjuist om te menen dat wij geld van hen willen afpakken. Met onze ingrepen beogen we juist het tegenovergestelde. Ze zijn bedoeld om het economisch herstel te bevorderen en dan zal de rente weer stijgen.”