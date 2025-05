Starmer: heffing VS op Brits staal naar nul, autotarief verlaagd

Starmer maakte de details van de overeenkomst bekend in de grootste autofabriek van het Verenigd Koninkrijk, van Jaguar Land Rover. De belasting op Britse auto’s die naar de VS worden geëxporteerd wordt voor 100.000 auto’s per jaar verlaagd van 27,5 procent naar 10 procent.

Trump voerde ook importheffingen van 25 procent in op al het staal en aluminium uit het buitenland. Voor het Verenigd Koninkrijk is dat tarief nu verlaagd naar nul, zei hij in de persconferentie.