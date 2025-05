Wall Street hoger in afwachting Brits-Amerikaanse handelsdeal

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omhoog door de hoop op een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump, die later op de dag een persbijeenkomst houdt, zal de deal de relatie tussen de twee landen „jarenlang verstevigen”. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat een handelsdeal sluit met de VS en volgens Trump zullen „meerdere deals” volgen.