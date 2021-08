Vraag om een toegangsbewijs in het mbo en hoger onderwijs, stelt viroloog Ab Osterhaus in reactie op het kabinetsbesluit om de afstandsmaatregel in die sectoren vanaf het nieuwe studiejaar los te laten. Ook noemt hij de uitgesproken hoop van het kabinet om medio september de 1,5 meterregel in de hele samenleving op te heffen „nogal speculatief”.