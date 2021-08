Het kabinet heeft vrijdag de vergoeding van schade als gevolg van de overstromingen in Limburg vastgesteld. Het gaat om een regeling voor schade die niet verzekerd kon worden. Daarnaast zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag ruimhartig te willen zijn: ook zaken waarvan niet algemeen bekend was dat die verzekerd hadden kunnen worden, komen nu in aanmerking voor een vergoeding.