Minister Ferd Grapperhaus denkt dat de waarnemers in Amsterdam die meekijken met het preventief fouilleren in de hoofdstad geen misstanden zullen vaststellen. „Ik heb er alle vertrouwen in dat u zult zien dat ze dat goed doen”, aldus de demissionair minister van Justitie. „Kom rustig kijken, zou ik zeggen.”