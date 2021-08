ForFarmers heeft het afgelopen halfjaar minder veevoer verkocht in Nederland en België omdat klanten door de coronacrisis minder te besteden hadden. Door overnames nam het totale verkoopvolume in die landen toch toe. „De strijd om marktaandeel tussen voerproducenten was heftiger dan normaal”, zegt topman Yoram Knoop. Hij spreekt van teleurstellende resultaten.