Een vrouw uit Steenbergen (Noord-Brabant) heeft tegenover de politie toegegeven dat ze geld heeft verduisterd van een bankrekening van een school in die plaats. Op een politiebureau in Bergen op Zoom heeft ze donderdag tijdens een verhoor een bekentenis afgelegd. „Vanwege privacyoverwegingen wordt geen leeftijd van de verdachte bekendgemaakt”, aldus de politie. Ook de naam van de school is niet bekendgemaakt.