Op de vier Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland is ten minste 68 procent van de jongeren van twaalf tot achttien jaar volledig gevaccineerd, laat GGD Fryslân weten. In totaal wonen er 593 jongeren in die leeftijdsgroep op de eilanden, waarvan 405 een eerste en tweede prik hebben gehad. Ze kregen allemaal het coronavaccin van Pfizer.