Nog slechts een paar procent van de coronavaccinaties die bij huisartsen en zorginstellingen zijn gezet, is niet opgenomen in het centrale register van het RIVM, blijkt uit navraag van het ANP. In april uitte het Outbreak Management Team (OMT) zorgen over het achterblijven van de prikregistraties, maar enkele maanden later lijkt het probleem dan toch opgelost.