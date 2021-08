De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de inflatie. Daarnaast stemde de Amerikaanse Senaat met een nipte meerderheid in met een investeringspakket ter waarde van 3,5 biljoen dollar (3500 miljard dollar). Daarmee moeten onder meer klimaatverandering en armoede worden bestreden.