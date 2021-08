De voedselbank in Leeuwarden, die sinds maandag gesloten is vanwege een rattenplaag, kan vanaf 16 augustus gebruikmaken van een nieuwe tijdelijke locatie in Sporthal Nijlân aan de Van Loonstraat in Leeuwarden. De voedselbank laat uit voorzorg duizenden producten in de door ratten geplaagde locatie aan de Tylkedam vernietigen.