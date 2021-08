De handel in crypto’s op de handelsplatformen van Coinbase Global is in het tweede kwartaal van het jaar explosief gegroeid. Het bedrijf dat in april dit jaar naar de beurs ging, zag het handelsvolume op kwartaalbasis met 38 procent stijgen tot 462 miljard dollar (394 miljard euro). Op jaarbasis ging het om een stijging met 1500 procent.