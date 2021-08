Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder, maar de afname gaat aanzienlijk langzamer dan in de vorige weken. In de afgelopen zeven dagen zijn 18.048 mensen positief getest. Dat is 14 procent minder dan een week geleden. Toen meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het in zeven dagen tijd 21.005 meldingen van positieve tests had gekregen.