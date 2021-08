Heel de wereld kijkt naar Nederland als het gaat om de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is het gevolg van de ligging beneden de zeespiegel en onze strijd tegen het water. Ons land moet volgens hem dan ook het voortouw nemen in de aanpak van de problemen en een deltaplan ontwikkelen dat zijn weerga niet kent.