De NS heeft in 2020 op werkdagen ruim 55 procent minder mensen in zijn treinen kunnen verwelkomen dan in het jaar daarvoor. De impact van de coronacrisis op de reizigersaantallen was enorm, stelt de NS. Op een gemiddelde werkdag waren er in 2020 ongeveer 591.000 reizen. Een jaar eerder ging het om 1,35 miljoen reizen per werkdag.