Tatoi, een voormalig landgoed van de Griekse koninklijke familie, wordt bedreigd door de hevige bosbranden in de regio. Aangejaagd door de zwaarste hittegolf in decennia komen de vlammen in de buurt van het zomerverblijf, net buiten Athene. Uit voorzorg heeft het ministerie van Cultuur duizenden kostbaarheden uit het paleis gehaald, melden Griekse media.