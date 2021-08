Het aantal faillissementen in Nederland is afgelopen maand verder gedaald. Volgens de Raad voor Rechtspraak is inmiddels sprake van „een ongekend laag niveau”. Daarbij speelt mee dat veel bedrijven de crisis doorgeholpen worden door de steunmaatregelen vanuit de overheid. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.