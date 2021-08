Bijna 1,6 miljoen kijkers voor camerabeelden Beleef de Lente

Bijna 1,6 miljoen mensen hebben de afgelopen vijf maanden gekeken naar de camerabeelden van Beleef de Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland. De camera’s gluurden voor de vijftiende keer mee in de nesten van onder meer een zeearend, een bosuil, een ooievaar, een visarend en een oehoe. Opvallend veel kijkers bezochten ook de beelden van badderende vogels in een bosvijver, waar voor het eerst een camera was geplaatst.