Dat het Openbaar Ministerie meent dat de van terreur verdachte ‘Balie-Syriër’ Aziz A. 23 jaar de cel in moet, noemt zijn advocaat een „draconische eis”. Volgens advocaat Peter Plasman hangt het dossier aan elkaar van aannames, discutabele verhalen van getuigen, verkeerde vertalingen van afgeluisterde gesprekken en het bewust weglaten van ontlastende informatie. „Geroddel is de rode draad in dit dossier.”