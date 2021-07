De Zeeuwse stranden van de gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen zijn de schoonste van 2021. De stranden krijgen samen een 9.8 als rapportcijfer, meldt de organisatie Strand Nederland donderdag. Omdat de horeca door de coronacrisis een lange tijd gesloten is geweest, is de prijs voor het beste strandpaviljoen dit jaar niet uitgereikt.