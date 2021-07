Voor het doodrijden van een 70-jarige vrouw en haar teckel is de 58-jarige automobilist Johannes E. uit Rotterdam veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Verder moet de man van de rechtbank in zijn woonplaats voor vier jaar zijn rijbewijs inleveren. Het Openbaar Ministerie had 1,5 jaar onvoorwaardelijke celstraf en vier jaar rijontzegging geëist.