Fatah A., de broer van ‘Balie-Syriër’ Aziz, moet vrijgesproken worden. Het bewijs tegen Fatah, tegen wie tien jaar cel is geëist voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie, is „indirect, niet concreet en komt soms van getuigen die mijn cliënt heel graag de cel in zien gaan”. Dat zei zijn advocaat Bart Nooitgedagt donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.