Een meterslange robotarm die in Nederland is gemaakt, komt aan bij zijn nieuwe werkplek, het internationale ruimtestation ISS. De European Robotic Arm (ERA) moet de bewoners van het ruimtelab de komende jaren helpen bij allerlei klusjes, waaronder ruimtewandelingen, inspecties en wetenschappelijke experimenten. Hij kan zelfs rondlopen over de buitenste wand van het ISS.