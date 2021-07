Een zorginstelling aan de Bergweg in Venray is woensdagavond korte tijd ontruimd geweest nadat er een gaslucht geroken was. De melding hiervan kwam om 19.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Na controle door de brandweer kon na de korte ontruiming iedereen weer terug naar het eigen appartement, meldde de brandweer.