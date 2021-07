De politie heeft een 26-jarige man uit Utrecht aangehouden voor de ontploffing in de portiek van een flat aan de Alexander de Grotelaan in zijn woonplaats. De Utrechter wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het voorval. De explosie in de nacht van zondag op maandag zorgde voor veel schade. Niemand raakte gewond, wel werd een aantal woningen in de flat ontruimd.