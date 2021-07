De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil nog meer te weten komen over de koperspiraal Ballerine, een anticonceptiemiddel. Er rezen al eerder vragen over het spiraaltje, met name over de doelmatigheid. Nu heeft de inspectie van de Franse toezichthouder vernomen dat een bepaald certificaat van de Ballerine is geschorst.