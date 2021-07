De Spaanse justitie heeft Nederland verzocht het onderzoek naar de fatale mishandeling op Mallorca eerder deze maand over te nemen. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, dat zelf ook al onderzoek doet naar de dodelijke vechtpartij op het strand van Palma de Mallorca, gaat dat onderzoek uitvoeren, laat het OM in een verklaring weten. Ook de berechting zal in Nederland plaatsvinden.