Na een dodelijke steekpartij in Rotterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie drie mannen gearresteerd. Twee van hen, Rotterdammers van 40 en 38 jaar, zijn bij de steekpartij in de Jongkindstraat gewond geraakt en in het ziekenhuis aangehouden. Het dodelijke slachtoffer is een 27-jarige Rotterdammer.