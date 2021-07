Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 29-jarige Utrechter acht jaar cel geëist voor het opzetten en runnen van een professionele bestellijn voor harddrugs. Volgens het OM had de man een groot aandeel in de drugshandel in de Domstad. Daarnaast exploiteerde hij een drugslijn naar België, waar zijn handelswaar in diverse steden werd verkocht, aldus justitie.