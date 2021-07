Arnhem verbreekt met onmiddellijke ingang de stedenband met Wuhan in China vanwege de behandeling van Oeigoeren in dat land. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten, tegen het advies van burgemeester en wethouders in. B en W wilden de stedenband in stand laten, om in gesprek te kunnen blijven met China over mensenrechten.