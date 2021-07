Een lek in een pijpleiding waardoor nafta wordt getransporteerd naar industrieterrein Chemelot bij het Limburgse Urmond is veiliggesteld. Er is een heel kleine hoeveelheid nafta (een dieselachige vloeistof) weggelekt maar dat heeft geen gevaar voor mens, dier en milieu opgeleverd. Dat meldt Rijkswaterstaat na ongeruste vragen van bewoners van het gebied.