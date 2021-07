De minister van Economische Zaken mocht instemmen met het winnen van 8,1 miljard kubieke meter gas in het Groningenveld voor 2020-2021. De Raad van State (RvS) oordeelt dat de minister de juiste veiligheidsoverwegingen heeft gemaakt en dat er maatregelen zijn genomen om zo snel mogelijk af te bouwen. Zo is er naar verwachting in 2022 al geen gas meer nodig uit het Groningenveld.