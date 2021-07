Een onbekend aantal inwoners van het dorp Well in Noord-Limburg wordt zaterdagavond geëvacueerd. De evacuatie is nodig omdat het Maaswater hoger stijgt dan voorzien, zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagavond. Ook de kwaliteit van de dijken in Well voldoet niet.