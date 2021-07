De Jonge helpt met uitdelen zelftesten op Schiphol

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft vrijdag op Schiphol zelftesten uitgedeeld aan mensen die terugkeerden van vakantie. Bij een van de gates en in de aankomsthal benadrukte hij nogmaals het belang ervan dat iedereen zich na thuiskomst voor de zekerheid test. „Alleen zo kunnen we voorkomen dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, het werk, school, stage en college in deze tijden met zulke besmettelijke varianten en hoge besmettingscijfers. Met een kleine moeite kun je helpen voorkomen dat besmettingen brandhaarden worden.”