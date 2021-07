Vrijdag kan er in Limburg nog wat regen vallen, maar deze buien zijn voorlopig de laatste, verwacht Weer.nl. Het zuiden van de provincie had dagenlang te maken met zware regenbuien die zorgden voor overstromingen. Het lagedrukgebied dat verantwoordelijk is voor de regen van de laatste dagen, trekt inmiddels naar het zuiden. Op de meeste plaatsen in Nederland blijft het vrijdagmiddag droog en is er een mix van zon en wolkenvelden.