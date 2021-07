Biden en Merkel houden meningsverschil over Russische pijpleiding

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tegenover de Duitse bondskanselier Angela Merkel opnieuw zijn bezorgdheid geuit over het bijna voltooide Nord Stream 2-project, een pijplijn die gas direct van Rusland naar Duitsland zal leveren. Volgens de VS zal de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen, waaronder de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne.