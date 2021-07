„Diep geschokt en verdrietig”, dat zegt het bestuur van Stichting De Gouden Tip in reactie op het overlijden van Peter R. Vries. „Onze stichting legt haar activiteiten tijdelijk stil om afscheid te kunnen nemen van Peter, maar ga alstublieft door met doneren en bezorg ons, als u over beslissende wetenschap beschikt, de gouden tip over de vindplaats van Tanja Groen”, stelt de stichting op haar website.