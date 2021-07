Het gaat helemaal niet goed met de das op de Veluwe, zegt de Zoogdiervereniging. In vergelijking met 25 jaar geleden is 42 procent van de dassenburchten in het centrale deel van de Veluwe verdwenen. Langs de randen verdween 15 procent van de bewoonde burchten. De das en dassenburchten zijn in Nederland beschermd.