„Ondergelopen straten en huizen - het is echt verschrikkelijk.” Zo omschrijft PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, geboren in Maastricht, de situatie in Limburg. Het zuiden van de provincie is getroffen door hoogwater. Ploumen wenst de Limburgers sterkte en bedankt „iedereen die helpt om anderen veilig te houden”.