Elk jaar worden zo’n 1500 zwaargewonde patiënten in een verkeerd ziekenhuis afgeleverd, meldt het AD op basis van eigen onderzoek. Deze patiënten, een derde van alle patiënten met ernstig letsel na een ongeval, krijgen in dat geval niet de beste zorg. Zij komen in een plaatselijk ziekenhuis terecht, in plaats van in een gespecialiseerd traumacentrum.