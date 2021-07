Op last van burgemeester Sharon Dijksma gaan vanaf vrijdag drie populaire parken in Utrecht ’s nachts dicht. Dit is omdat grote groepen jongeren overlast veroorzaken. Ze maken tot diep in de nacht lawaai, plassen in tuinen van omwonenden en laten kilo’s afval achter. Ook leven zij de coronamaatregelen niet na. Als handhavers de parken in komen, vluchten zij snel (onder invloed) weg en rennen zomaar de straat op.