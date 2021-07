Het aantal coronabesmettingen dat heeft plaatsgevonden in de Enschedese nachtclub Aspen Valley op 26 juni wordt niet meer bijgehouden, zegt een woordvoerder van GGD Twente. Doordat het aantal besmettingen in Twente zo hoog ligt, worden namelijk geen clusteronderzoeken meer gedaan. Volgens de woordvoerder is ook niet te zeggen hoe de uitbraak heeft kunnen plaatsvinden, terwijl de club wel gebruikmaakte van de CoronaCheck-app.