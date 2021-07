„Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapot geschoten.” Deze dramatische woorden sloten dinsdag een verklaring af van de vader van Derk Wiersum, de advocaat die op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten. De verklaring was opgenomen op video en werd getoond tijdens het proces tegen de twee mannen die van de moord op de advocaat worden verdacht.