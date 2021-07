CDA-commissie: verlies door interne strijd en gebrek aan leiderschap

Het CDA heeft in maart flink verloren bij de landelijke verkiezingen vanwege meerdere factoren die in de partij speelden. Een commissie van het CDA, die heeft onderzocht wat er mis is gegaan, concludeert dat er een interne strijd gaande was en dat eigenbelang boven het collectieve belang van het CDA werd gesteld. Bovendien was er sprake van gebrek aan onderling vertrouwen én gebrek aan bestuurlijk leiderschap. CDA-prominent Liesbeth Spies presenteerde het rapport zaterdag in Zeist en sprak zelf van „een harde conclusie”.