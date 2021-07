De Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, waar de aanslag op Peter R. de Vries werd gepleegd, is vrijdagavond opnieuw de plek waar mensen hun medeleven betuigen met de misdaadverslaggever en zijn familie. Het is er druk. Mensen die net een hapje hebben gegeten of ergens wat gaan drinken, nemen een kijkje bij de bloemenzee die sinds de aanslag van dinsdag maar blijft aanzwellen.