Grapperhaus: zorgen om druk huisartsen en langdurige Covid

Justitieminister Ferd Grapperhaus is weinig optimistisch over de ontwikkelingen van het coronavirus in Nederland. Uit overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s blijkt dat de druk op de huisartsen begint toe te nemen. „We zijn nog niet op die hoge beschermingsgraad en we moeten echt voorkomen dat meer mensen langdurige Covid krijgen”, zegt de demissionaire bewindsman voorafgaand aan het kabinetsberaad over eventuele aanscherpingen.