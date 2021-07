De rechtbank in Roermond heeft donderdag de 41-jarige Mohamed Laarbi A. uit Geleen vrijgesproken van steun aan het terrorisme van Islamitische Staat (IS). De man was vicevoorzitter van de Al Houda moskee in Geleen en had volgens justitie als voorzitter van de stichting BabyCare tussen 2014 en 2017 steun hebben gegeven aan IS. Het Openbaar Ministerie had enkele weken geleden bijna drie jaar cel tegen A. geëist.