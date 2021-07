In Brazilië is woensdag de voortvluchtige Nederlandse crimineel Gerel P. (38) aangehouden. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie bevestigd. „Er moet nog een officiële bevestiging komen, maar we gaan ervan uit dat het om P. gaat”, laat een woordvoerder weten. Hij hoopt in de loop van woensdag meer informatie te hebben over de arrestatie.